Партизани успішно ліквідували вагнерівців під Ростовом: соратники Пригожина спалили загиблих

Партизани підпільного руху "Атеш" заявили про ліквідацію 19 вагнерівців. Вони загинули від задухи чадним газом в Ростовській області.

Це відбулось в одному з наметів тренувального табору. За даними руху, потім загиблих спалили їхні ж командири.

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Що відомо про ліквідацію ворогів

17 лютого ми успішно провели операцію з ліквідації 19 так званих "добровольців" ПВК "Вагнер". 19 людей було задушено чадним газом в одному з наметів в одному з тренувальних таборів Ростовської області,

– заявили в "Атеш".

Також там розповіли моторошні деталі щодо того, що зробили з тілами окупантів. Відомо, що командування вагнерівців викопало траншею та спалило тіла, адже в "армії Росії втрат немає".

"Тепер немає 19 людей і не буде ще більше. Ви можете скільки завгодно спростовувати цей факт, але 19 людей уже не повернути", – заявив рух.

Ба більше, вони розповіли, що їхні агенти не тільки в армії Росії. Їм вдалось успішно впровадити до лав вагнерівців понад 1000 агентів.

...Передаємо привіт рекрутерам з ПВК "Вагнер", це було дуже легко,

– розповів рух.

Що відомо про "Атеш"