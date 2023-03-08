"Росіяни й не підозрюють": українські партизани зайшли у Мелітополь і влилися у ворожі структури

Українські партизани продовжують працювати над звільненням рідної землі. Вони вже увійшли у Мелітополь. Ба більше, встигли інтегруватися у ворожі структури.

Відомо, що у Мелітополі зараз працює військовий партизанський рух "Атеш". Він не лише увійшов у місто, а й влився у структури ворога. А це означає, що окупантам залишилося недовго.

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Усе це під носом окупантів

За словами представників "Атешу", вони вже встигли інтегруватися у більшість силових відомств. Мовиться, зокрема, про збройні сили Росії та російську гвардію.

Росіяни нічого не підозрюють. Задачі поставлені і готуються до втілення,

– підкреслюють в "Атеші".



Партизани готові до дій у Мелітополі / Фото з телеграму "Атешу"

Партизани іронічно зауважили, що вже надіються на те, що зможуть смакувати мелітопольською черешнею. Ясна річ, робити це тоді, коли місто вдасться звільнити з-під окупації. Вони підкреслили, що "настав час діяти".

Окупанти визнають капітуляцію щодо Запоріжжя

На цьому наголосив мер Мелітополя Іван Федоров. Він зауважив, що "бавовна", яку підвезли кілька днів тому, наробила чимало мороки загарбникам. Сотні окупантів більше не зможуть повернутися до міста. Хіба їх знову повезуть оглядовою екскурсією, але у пакетах.

Водночас він зауважив, що окупаційна влада вирішила бодай якось згладити свою поразку в Запорізькій області. Вона прагне зробити обласним центром Мелітополь. Адже дійти до самого Запоріжжя їм так і не вдалося.

Те, що окупанти визнали Мелітополь центром окупованої Запорізької області, означає, що росіяни визнали свою капітуляцію щодо Запоріжжя,

– пояснив Федоров.