Виробляє двигуни для авіації: "Атеш" пробрався на завод в Ярославській області
Джерело:"Атеш"
Партизани руху "Атеш" пробралися на завод у Ярославській області, що в Росії. Йдеться про завод "Сатурн".
Він виробляє двигуни для бойової та цивільної авіації. В "Атеш" показали відповідні кадри.
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Партизани "Атеш" пробралися на завод під Ярославлем
"Атеш" пробрався на завод ростеху у Ярославській області. Йдеться про об'єднану двигунобудівну корпорацію "Сатурн",
– ідеться в повідомленні.
На підприємстві проходить розробка, виробництво та сервісне обслуговування двигунів для бойової та цивільної авіації, космічних програм, військово-морського та цивільного флоту, паливно-енергетичного комплексу Росії.
Партизани зізналися, що мають інформацію про вразливі точки на складах з горючими рідинами.
"Завод працює щодня і лише повне виведення з ладу стратегічного критичного об'єкта інфраструктури дозволить критичним чином вплинути та суттєво скоротити обслуговування та виробництво кількох десятків тисяч двигунів для військової авіації окупантів", – пишуть в "Атеш".
Там також вказали відповідні координати: 58.053153, 38.805867, 58.052054, 38.809952, 58.052474, 38.811805, 58.047532, 38.803930, 58.051814, 38.805183.
Партизани пробралися на російський завод в Ярославській області / Фото "Атеш"