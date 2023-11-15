Штаб, бронетехніка та паливо: партизани виявили ще одну базу окупантів на Донеччині
Джерело:"Атеш"
Агенти українського підпілля знайшли і показали військову техніку окупантів на базі в місті Мангуш Донецької області.
Партизани руху "Атеш" повідомили про свою "знахідкою" і розповіли про її "наповнення". Ба більше, вони показали фото місцерозташування штабу.
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За інформацією підпілля, на російській військовій базі розміщено склад із пальним, як мінімум, 10 бойових броньованих машин, 4 реактивні системи залпового вогню, командний пункт та штаб окупантів.
"Атеш" продовжує вербувати російських військовослужбовців у свій партизанський рух. Велика кількість солдатів Росії незадоволені злочинною війною в Україні і готові нам допомогти,
— додають у повідомленні.
Партизани показали базу росіян на Донеччині / Фото Руху "Атеш"
Партизани не дадуть спокою ворогу
- 14 листопада в тимчасово окупованому Криму українське підпілля виявило склад паливно-мастильних матеріалів, який має велике значення для російської армії.
- На території складу та селища Октябрське партизани зафіксували високу активність військової техніки окупантів.