Західні партнери чекають, коли Вітренка звільнять, – Фурса про співпрацю з МВФ

Міжнародний валютний фонд дасть Україні 2,8 мільярда доларів. Із траншем на 700 мільйонів доларів доведеться почекати, бо західні партнери чекають, коли в Україні розв'яжуть усі проблеми з антикорупційними органами, зокрема звільнять голову правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

Про це в ефірі 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він зазначив, що для розблокування співпраці з МВФ залишається низка проблем.

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Важливу роль відіграє історія з корпоративною реформою "Нафтогазу". Банкір зауважив, що хоч публічно на цьому не акцентують, але саме це мають на увазі, коли говорять про енергетику.

Я думаю, що наші західні партнери чекають, коли припис НАЗК виконають і пана Вітренка звільнять,

– наголосив Фурса.

Окрім цього, мовиться про НАБУ та тиск на антикорупційні органи, щоб підтвердити їхню незалежність. Ці два фактори є ключовими у співпраці України з Білим домом та МВФ.

Україна не отримає траншу МВФ на 700 мільйонів доларів

Національне агентство з питань запобігання корупції керувалося антикорупційним законодавством щодо Вітренка. До призначення в "Нафтогаз" він був виконувачем обов'язків міністра енергетики. Компанія "Нафтогаз" із приписом не погодилася, тож НАЗК звернулося до суду.

Банкір пояснив, що наразі Україна не отримає обіцяного траншу на 700 мільйонів доларів від МВФ. За словами директора департаменту комунікацій Фонду Джеррі Райса, ще потрібен прогрес у цьому напрямку.

"Цього тижня Верховна Рада працювала в шаленому темпі, прийняла корисні законопроєкти, але наразі цього недостатньо", – зазначив Фурса.

МВФ просто так дасть Україні майже 3 мільярди доларів

Водночас наприкінці серпня – на початку вересня 2021 року в Україні очікують на додаткові 2,8 мільярдів доларів. Цю суму МВФ дає Україні без кредитних зобов'язань. Гроші підуть у держбюджет та дозволять убезпечити країну від макроекономічних ризиків до кінця року.

"Оскільки ми отримали ці 2,8 мільярди без жодних умов, то наші потенційні проблеми з фінансуванням дефіциту бюджету, де факто, вже вирішені. Якщо не станеться форс-мажору у світовій економіці, то ми довиконаємо цей рік без проблем", – підкреслив Фурса.

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Українці можуть не чекати на коливання валюти чи невиконання бюджету до кінця 2021 року. Навпаки, експерти спостерігають перевиконання поточного бюджету.

Отримані 2,8 мільярда доларів від МВФ дозволять погасити зовнішні борги України. Це також дасть впевненість іншим кредиторам, зокрема просто інвесторам, у тому, що в країні є макроекономічна стабільність.

Сергій Фурса розповів про співпрацю МВФ і України: дивіться відео