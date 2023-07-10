Партнери країни-агресора: як китайські компанії заробляють на державних тендерах в Україні

Іноземні компанії, які працюють з країною-агресором, користуються лазівками в українському тендерному законодавстві. Так, китайські виробники, які є партнерами Росії, у 2023 році отримали через фірму-посередника понад 2,6 мільярда гривень від державних компаній "Укргазвидобування" та "Оператор ГТС України".

Про це пише "Телеграф", посилаючись на базу федеральної митної служби Росії. Також видання наводить дані, опираючись на платформу Prozorro.

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За інформацією Prozorro, фірма Vorex LLC (США), яка постачає в Україну трубну продукцію китайських виробників TPC та Hengyang Valin Steel Tube, з початку 2023 року виграла 9 тендерів державних компаній "Укргазвидобування" та "Оператор ГТС України".

За даними бази федеральної митної служби Росії, TPC та Hengyang Valin Steel Tube після початку широкомасштабного вторгнення росіян в Україну здійснили у 2022 році 26 поставок трубної продукції до Росії. Основними отримувачами були ООО "Торговый дом Северснаб", Виксунський металургійний завод та ООО "Энергогазсервис",

– зазначає видання.

Всі ці фірми є постачальниками ПАО "Газпром", Лукойлу, ТНК та інших нафтогазових гігантів держави-агресора.

Тендерні процедури "Укргазвидобування" та "Оператора ГТС України" передбачають надання гарантійного листа переможцем тендера про відсутність зв'язків з державою-агресором. Але коли у тендері бере участь фірма-посередник, безпосередній виробник на причетність до поставок у Росію не перевіряється,

– пояснили журналісти.

Раніше повідомлялося про те, що компанія Vorex LLC на тендері "Оператора ГТС України" у якості підтвердження досвіду поставок трубної продукції надала дані контракту з постачальником російського "Газпрому".

Того ж 2021 року Vorex LLC постачала для "Укргазвидобування" російські запобіжні клапани. Тоді американська фірма-посередник виграла тендер в інтересах російського ООО "Трубопроводная арматура".