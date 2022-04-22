Партнери нарешті почули нас – і передають те, що ми просили, – Зеленський про постачання зброї

Україну нарешті почули її партнери та надали озброєння, про яке просила влада. Тепер росіяни зрозуміють, що день їхнього програшу наближається.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення 22 квітня, повідомляє 24 канал.

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Я вдячний усім нашим партнерам, які нарешті нас почули. Які передають нам саме те, що ми просили. Бо ми точно знаємо, що з цією зброєю ми зможемо врятувати життя тисяч людей,

– наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що тепер Збройні сили України покажуть окупантам, що день, коли вони будуть змушені залишити Україну, наближається.

Нічне звернення Зеленського за 22 квітня: дивитись відео