"Фундамент для перемовин": Зеленський відповів, коли буде готовий план завершення війни

Вже у листопаді буде готовий план завершення війни в Україні за Українською формулою миру. Після цього документ отримають партнери, які вже передадуть його росіянам.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю українським ЗМІ.

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Підготовка до перемовин за Формулою миру

Володимир Зеленський розповів, що за два роки відбулося вже 5 тематичних конференції щодо пунктів Української формули миру. Крайня зустріч відбулася 17 жовтня в Франції і стосувалася ядерної безпеки.

"Остання конференція буде 30 – 31 жовтня в Канаді. Це буде гуманітарний пункт – повернення депортованих дітей та обмін полоненими", – вказав гарант.

Зеленський зазначив, що після цієї зустрічі всі документи зберуть в один.

Цей загальний план, який готовий до будь-яких перемовин. Наше бачення, але під яким підписані країни – десятки країн, сотня. Велика кількість країн. Після цього документ віддаємо всім партнерам, які готові до наступного Саміту,

– каже президент.

Надалі партнери передадуть цей план Росії і Україна очікуватиме на зворотну реакцію. Україна виконала свою частину роботи, а далі можливі лише ті чи інші формати перемовин. За словами Зеленського, фундамент для цього вже готовий.