ПАРЄ остаточно відхилила список кандидатів від України на посаду судді ЄСПЛ

Посаду судді Європейського суду з прав людини точно не обійматиме представник України. Парламентська асамблея Ради Європи остаточно відхилила список наших кандидатів.

Основною причиною такого рішення стало висування народного депутата від "Слуги народу" та члена ПАРЄ Олександра Мережка. Тепер українській владі треба проводити новий конкурс.

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Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з відбору суддів до ЄСПЛ рекомендував відхилити подані Україною кандидатури на посаду судді.

Там зазначили, що не всі вони відповідають необхідним критеріям, та попросити українську державу підготувати новий список кандидатів.

Що відомо про попередніх кандидатів

Україна 17 травня визначилась із трьома кандидатами на посаду судді ЄСПЛ:

Гнатовський Микола Миколайович;

Мережко Олександр Олександрович;

Нуріджанян Гаяне Сергіївна.

Цих кандидатів відбирала конкурсна комісія. Конкурс передбачав тестування для визначення рівня володіння офіційними мовами Ради Європи, проведення співбесіди та відбір кандидатів.

За результатами співбесіди та з урахуванням результатів комісія простою більшістю голосів визначила трьох кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

Після цього голова комісії повідомив про список кандидатів президенту, подав його до МЗС України, який зі свого боку вніс до Ради Європи.

Володимир Зеленський 19 лютого підписав указ про проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ.