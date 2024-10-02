ПАРЄ схвалила резолюцію щодо повернення українських військовополонених і цивільних заручників

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, присвячену "Зниклі безвісти, військовополонені та цивільні особи в полоні внаслідок агресії Російської Федерації проти України". Рішення підтримали одноголосно.

Про це повідомила народна депутатка, членкиня української делегації ПАРЄ Євгенія Кравчук. Також на засіданні були присутні раніше звільнені з полону.

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Військовополонених і цивільних заручників мають повернути до України

У одноголосно ухваленій резолюції, підтриманій 74 голосами, ПАРЄ засудила умови утримання українських військовополонених, а також іноземних бійців та цивільних осіб, які перебувають у російському полоні.

Асамблея також зазначила, що продовжуватиме свої зусилля до моменту звільнення останнього полоненого,

– зазначила Кравчук.

Документ містить офіційну інформацію про кількість військовополонених та цивільних заручників, які перебувають у російському полоні, а також про злочини, вчинені росіянами щодо них. Зокрема, згадується масове вбивство українських ув'язнених у колишній виправній колонії в Оленівці, розташованій на Донеччині.

"ПАРЄ вважає вкрай важливим, щоб Міжнародний комітет Червоного Хреста отримав негайний і безперешкодний доступ до всіх місць утримання під вартою відповідно до умов і повноважень свого мандату", – ідеться в резолюції ПАРЄ.

Як зазначила Кравчук, на засіданні у Страсбурзі, де ухвалювали резолюцію, був присутній заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, якого було звільнено з російського полону наприкінці червня.

Нагадаємо, що російські загарбники все частіше страчують українських солдатів, які здаються в полон, по всій лінії фронту. Ймовірно, частково тому, що російське командування, схоже, схвалює поширення таких воєнних злочинів.