ПАРЄ таки визнала повноваження російської делегації, які оскаржувала Україна

Парламентська Асамблея Ради Європи таки ратифікувала повноваження російської делегації. Напередодні їх оскаржила Україна.

"За" проголосували 97 членів Асоціації, "проти" – 41. Однак делегація отримала більше голосів, ніж рік тому.

Раніше Україна оскаржила повноваження Росії у ПАРЄ

За словами Гончаренка, це означає, що кількість людей, які розуміють, що Росія – агресор і їй не місце у ПАРЄ, збільшується.

Що цьому передувало

Україна оскаржила повноваження російської делегації у ПАРЄ 24 січня. Із 30 необхідних голосів набрали 49.

Крім того, наша делегація заперечила повноваження Росії ще й з процедурних підстав. Річ у тім, що російський парламент обраний голосами, зокрема, з окупованого Криму та жителів Донбасу.

Віцепрезидент ПАРЄ Олександр Мережко наголосив, що Росію необхідно виключити, бо країна-агресор порушує правила організації.

Як проходить зимова сесія ПАРЄ

Зимова сесія ПАРЄ почалась 24 січня та триватиме до 28 січня.

Делегати ведуть дебати про безпекову ситуацію в Європі. Це актуально на тлі загрозливої ситуації в Україні.

Також на порядку денному – жорстка для Росії резолюція щодо отруєння Олексія Навального та доповідь про насильницькі зникнення на території Європи.

Текст поста Олексія Гончаренка:

Парламентська Асамблея Ради Європи ратифікувала повноваження російської делегації, які ми заперечували.

"За" – 97, "проти" – 41. Із позитивного – ми отримали більше голосів, ніж рік тому. А це означає, що кількість людей, які розуміють, що Росія – це агресор і їй не місце у ПАРЄ, зростає!

Продовжуємо боротись! Дякуємо всім за підтримку!