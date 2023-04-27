Депортацію українських дітей та дорослих ПАРЄ визнала геноцидом: для Лукашенка є "сюрприз"

ПАРЄ 27 квітня ухвалила історичне рішення й визнала депортацію українських дітей та дорослих геноцидом. "За" – 87 голосів.

Україна повертатиме усіх своїх людей. ПАРЄ 27 квітня ухвалила історичну резолюцію "Депортація та примусове переміщення українських дітей та інших цивільних осіб до Росії та на тимчасово окуповані території України: створення умов для їх безпечного повернення, припинення цих злочинів та покарання винних".

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Деталі резолюції

У резолюції наголосили, що факти депортації українських дітей, які задокументували, підпадають під дію Конвенції про геноцид 1948 року. Її 2 стаття визначає, що насильницьке переміщення дітей з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову чи релігійну групу вважається злочином геноциду.

Окрім того, резолюція вітає рішення МКС про ордери на арешт Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової.

Резолюція закликає МКС розглянути питання про можливе притягнення до відповідальності за відповідний злочин геноциду винних, та закликає держав-учасниць розглянути можливість притягнення до відповідальності за всі злочини у своїх національних судах, де це можливо,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, резолюція закликає негайно вжити заходів, аби припинити незаконне примусове переміщення та депортацію українського населення.

Реакція омбудсмана

Також ПАРЄ визнала причетним до депортації українців Олександра Лукашенка – самопроголошеного президента Білорусі.

Дмитро Лубінець привітав рішення ПАРЄ. Він наголосив: цей документ визнає, що країна-терористка нав'язує українським дітям своє громадянство. Це порушує право на особистість дітей та сприяє незаконному усиновленню українських дітей російськими родинами.

"Повернення дітей, їх реабілітація та створення умов для возз'єднання сімей для збереження ідентичності дітей України визначені пріоритетними для держав-членів Ради Європи", – наголосив Лубінець.

Він додав, що проблема депортації українських дітей має щодня лунати на всіх міжнародних майданчиках.