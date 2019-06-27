ПАРЄ давно потрібно “похоронити”, – експерт

Отже, сталося те, про що в експертних колах говорили давно: Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла рішення, яке надає Росії право відновити свою повноцінну участь в роботі асамблеї.

Резолюцію підтримали 118 представників держав-членів асамблеї, 52 проголосували проти, 10 – утрималися.

Повернення Росії в ПАРЄ обговорювалося протягом останніх місяців, а в травні комітет міністрів Ради Європи схвалив заяву, де було зазначено, що всі держави повинні мати "рівноправну участь в Парламентській асамблеї Ради Європи". Саме ці аргументи вказуються і в остаточному рішенні ПАРЄ.

Крапку ставити рано? Чи можуть Росію повторно виключити з ПАРЄ: думка експерта

У соціальних мережах переважають критичні коментарі про згоду більшості країн Європи, і перш за все, Франції і Німеччини, повернути делегацію Росії до роботи в асамблеї. Багато українців розцінюють рішення ПАРЄ як зраду нашої країни європейцями, після якої слід очікувати і подальших кроків в тому ж напрямку, зокрема, послаблення санкцій відносно Москви.

Гроші вирішують усе?

Чимало експертів переконані в тому, що одним з важелів, який вплинув на рішення членів ПАРЄ, є фінансове питання. Щорічний внесок РФ в асамблею становить майже 33 мільйони євро на рік і відсутність цих коштів призводить до складної фінансової ситуації ПАРЄ.

Відзначимо, що загальний бюджет організації становить 466 млн євро. Крім Росії, скоротила свій внесок також Туреччина – з 33 млн євро до 13 млн. Для порівняння: Україна платить щорічно близько чотирьох мільйонів євро.

Якраз в червні закінчується дворічний термін несплати внесків Росією, після якого асамблея мала б право поставити питання про остаточне позбавлення Російської Федерації членства в організації. Але як бачимо, більшість членів асамблеї на такий крок вирішили не йти.

Президент Володимир Зеленський, реагуючи на рішення ПАРЄ в своєму Facebook написав, що розчарований. Також глава держави подякував українським парламентаріїв і "дружнім національним делегаціям, які мужньо боролися до самого кінця".

Деякі аналітики не можуть втриматися від критики на адресу виборців Володимира Зеленського. Вони вважають, що прийняття такої резолюції стало можливим саме тому, що в Україні – нова влада.

А ось політичний експерт Інституту світової політики Микола Белесков заперечує, що за Петра Порошенка було б інакше. Він нагадує, що можливість повернення делегації Росії в ПАРЄ обговорюється ще з часів президентства Порошенка:

Повернення РФ почали готувати планомірно ще з початку року. А результат ми побачили тільки зараз. Якби в АП і далі був Петро Олексійович – була б така ж картина. Відповідні обмеження і вихідні умови існують незалежно від особистостей.

Чому ПАРЄ "повернула" Росію



Рада Європи – структура, яку давно потрібно було розпустити

Про те, що власне означає повернення РФ до Ради Європи, ми обговорили з Олексієм Коломийцем, президентом Центру європейських та трансатлантичних студій.

Рішення ПАРЄ про повернення Росії до складу Асамблеї. Ваш "загальний діагноз по палаті"...

Знаєте, коли розгорнулася історія, звалилися всі інститути минулого. І сьогодні існування таких інституцій як Рада Європи, ОБСЄ, ООН та Європейського Союзу є куди більш страшним ніж їх не існування.

Дуже категорична оцінка. Хотілося б почути переконливу аргументацію.

Це не оцінка – це реальність. Реальність, ціна якої – десятки тисяч убитих на Донбасі. І це тільки початок...

Так ось, перераховані вище мною інституції були створені для існування в абсолютно інших геополітичних умовах. Коли всі ці умови звалилися, існування структур стало загрозою. За великим рахунком, їхнє існування стало інструментом для реалізації авторитарних, тоталітарних і диктаторських режимів. А Рада Європи – це структура, яку давним-давно потрібно було розпустити, бо вона нічого ніколи не вирішувала. Це дармоїдство і збіговисько незрозуміло кого і заради чого.

Проте, маємо те, що маємо. Хто, на вашу думку, був головним лобістом повернення Росії до складу ПАРЄ?

Сама ця інституція як колегіальний орган. А взагалі, ця інституція вже де-факто похована і перебування української делегації там щороку, щодня і привело в кінцевому рахунку до такого результату (повернення РФ в асамблею – Прим. ред.). Агресор повернувся в ПАРЄ під оплески наших ворогів. А хто наші вороги? В першу чергу ФРН. Меркель з її камарілью – найближчі союзники Путіна. Хто створив антиукраїнську коаліцію? Меркель, Путін, Оланд і Порошенко.

Ну, фрау Меркель ще не довго залишилося на посаді канцлера і її вже зараз називають "кульгавою качкою"...

Так-то воно так, але, як казали комуністи: Ленін помер, а справа його живе. Однак ще раз підкреслюю: не треба витрачати сили і час на ПАРЄ. Так, зараз призупинили членство, але питання: а далі що? Я думаю, що якщо партія Зеленського отримає більшість в наступному парламенті, вони будуть робити все, щоб повернутися в асамблею – цю абсолютно мертву структуру. Нам будуть говорити, що це необхідно для відновлення діалогу. А діалог – це термін, який використовують ті, хто одинадцять років тому зрадив нас в Бухаресті.

Три поради Зеленському

Свої перші візити в президентському статусі Володимир Зеленський здійснив в Париж і Берлін. Зараз в експертних колах активно обговорюється майбутня зустріч Зеленського і Трампа. Як наша "гаряча" виборча погода може вплинути на хід і результат даної зустрічі?

Спочатку дам відповідь на першу частину вашого запитання. Так ось, Зеленський пішов слідами Порошенка, здійснивши візит до наших ворогів – ФРН і Франції. До речі, я не вірю у випадковості, а напередодні рішення ПАРЄ по Росії у Франції перебував Дмитро Медведєв. І на спільній прес-конференції з Медведєвим французький прем'єр сказав, що питання зняття санкцій з РФ – це питання кількох днів. Тобто, сигнал цілком чіткий: Франція зі стану невизначеності перейшла в табір наших ворогів. Але наша доля вирішувалася в Єрусалимі (у вівторок, 25 червня в Єрусалимі відбулася зустріч прем'єр-міністра Біньяміна Нетаніягу з главами Рад безпеки Ізраїлю, США та Російської Федерації – Прим. ред.). Зараз вкрай важливо зрозуміти, чи відбувся там обмін Ірану на Україну і навпаки.

Тепер, що стосується Трампа. Кілька днів тому найближчий друг і неофіційний радник президента США Рудольф Джуліані написав в соцмережах про те, що Зеленський і його люди не роблять нічого після прохань допомогти уряду Трампа розслідувати "заколот" 2016 року. "Чорну мітку" Зеленському Джуліані відправив ще в травні, коли сказав, що в його найближчому оточенні є люди, які є особистими ворогами Трампа. Тоді це була "чорна мітка" в конверті, а зараз йому її вже поклали в руку. Тому шансів на зустріч Зеленського і Трампа на нинішньому етапі не існує взагалі.

Якби ви сьогодні були б радником президента, що в першу чергу порадили б?

Порадив би зробити кілька першочергових кроків. Крок перший: всеукраїнський громадський трибунал для Порошенка. Крок другий: знищення спадщини Порошенка/Путіна тут, в Україні. Крок третій: створення союзу зі Сполученими Штатами. Про що конкретно йдеться? На території України повинні бути розташовані як мінімум 50 тисяч солдатів і офіцерів США. З них, приблизно 30 тисяч повинні дислокуватися в Східних областях (Донецькій, Луганській) і Криму. Але якщо все-таки, допустити, що Зеленський буде в Білому домі, йому б там потрібно було просто сидіти і слухати, тому що все розклали б по поличках з користю для України.

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