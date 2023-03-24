Пасажир літака замінив пілота, якому стало погано

У США пілоту стало погано, коли він летів на рейсі з Лас-Вегасу в місто Колумбус, що в штаті Огайо. Працівнику знадобилась невідкладна допомога.

Інцидент трапився в американській авіакомпанії Southwest Airlines у середу, 22 березня. На допомогу пілоту прийшов його колега з іншої компанії, який був пасажиром на рейсі.

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Що відомо про інцидент з пілотом

Капітан втратив дієздатність у польоті. Він зараз у задній частині літака зі стюардесою, але нам потрібно негайно доставити його до машини швидкої допомоги,

– було чутно на записі сайту LiveATC.net.

Відомо, що пілот іншої авіакомпанії, який був на борту як пасажир, допоміг своєму колезі, який залишився один за штурвалом.

"Дипломований пілот іншої авіакомпанії, що перебував на борту, увійшов до кабіни екіпажу і допоміг з радіозв'язком, тоді як інший наш пілот керував літаком. Ми дуже цінуємо їхню підтримку та допомогу", – заявив представник авіакомпанії Кріс Перрі.

Окрім того, у компанії пояснили, що на борту також була медсестра, яка допомогла захворілому пілоту. У Southwest Airlines зауважили, що для них звично звертатись до медиків, які подорожують, якщо потрібна допомога пасажирам. Проте цього разу вона знадобилась співробітнику. У компанії не уточнили, що саме трапилось з пілотом.

Проте відомо, що рейс був у повітрі 1 годину 17 хвилин, адже борт повернувся назад у Лас-Вегас. Там на літак піднялась резервна команда і рейс полетів за запланованим маршрутом.

Попередньо відомо, що інцидент вже розслідує Федеральне авіаційне управління.

Російські літаки понад 7 годин кружляли над морем через візит Кішіди до Києва, – ЗМІ

Видання Reuters повідомило, що два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95MC 7 годин кружляли над Японським морем. Це трапилося 21 березня, коли вперше у Київ прибув прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда.

Мовляв, політ був проведений у суворій відповідності до міжнародного права і вівся над нейтральними водами.

Літаки Ту-95МС здатні нести ядерну зброю. Очевидно, саме тому Москва регулярно запускає їх над міжнародними водами в Арктиці, Північній Атлантиці й Тихому океані. Такими вчинками Росія знову намагається продемонструвати силу.