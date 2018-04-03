Пасажири в паніці вибігали з маршрутки у Дніпрі

У Дніпрі в маршрутці №23 зірвало кран газового балона, через що пасажири вдалися до паніки й виштовхали одне одного з салону автобуса.

Подія сталася близько 07:30 ранку у Дніпрі, передає "Інформатор".

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Через евакуацію постраждала маленька дитина, вона вдарилася головою об перило. За даними очевидців, водій вибіг з маршрутки одним з перших.



Диспетчер повідомив, що водій громадського транспорту потрапив в яму, внаслідок чого сталася розгерметизація газового балона. Схожу відповідь дав голова профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий.



"На сьогодні на вулиці Вітчизняній в районі будинку № 69 є величезна яма, глибина якої, місцями, понад 50 сантиметрів. Там тонуть машини, не тільки легковики, маршрутні автобуси, а й середньотонажні вантажівки. Вини перевізника у пригоді немає. Коли ця яма буде закладена, тоді рух маршрутів №23 та №25 має нормалізуватися", – запевнив Михайло Тонконогий.

До слова, жителі Миколаєва заледве у понеділок, 26 березня, дісталися до роботи. А все тому, що водії маршруток страйкують. Вони вимагають підвищити плату за проїзд.