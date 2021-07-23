Пасажирів потяга Київ – Солотвино, що зіткнувся з вантажівкою, доправили до пунктів призначення
23 липня 2021 , 17:22Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
У Закарпатській області 23 липня потяг Київ – Солотвино зазнав зіткнення з вантажним автомобілем. Усіх пасажирів, які перебували у салоні, вже доправили до кінцевих пунктів призначення.
Аварія сталася приблизно о 12:00 на регульованому залізничному переїзді. Унаслідок удару локомотив поїзда зійшов з рейок першою колісною парою.
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Пасажирів доправили до пунктів призначення
Станом на 16:10 пасажири поїзда №14 Київ – Солотвино, що зазнав зіткнення з вантажівкою на регульованому залізничному переїзді, доправлені до кінцевого пункту призначення,
– зазначили в Укрзалізниці.
Окрім цього, там додали, що зворотний рейс поїзда №13 із Солотвина до Києва вирушить із вимушеною затримкою.
- Прибуття до столиці очікується зі запізненням на 2 години 50 хвилин.