Заважали дрони: у Росії пасажирський літак двічі здійснював екстрену посадку

Увечері 5 червня пасажири одного з літаків ніяк не могли долетіти з Москви в Сочі. Рейс були змушені двічі посадити через загрозу атаки безпілотників.

Про це писали російському пабліку "Осторожно Новости".

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Що відомо про екстрені посадки пасажирського літака в Росії?

Пасажири рейсу SU1132 повідомили, що 5 червня літак вилетів із Москви близько 18:00 і прямував до Сочі, однак через введені обмеження на роботу аеропорту, пов'язані із загрозою атак дронів, посадка в пункті призначення була неможливою.

Приблизно о 21:00 борт перенаправили та посадили в Астрахані. Після повторної спроби продовжити політ до Сочі літак знову не зміг туди дістатися, оскільки близько 23:00 там повторно запровадили обмеження на приймання рейсів.

У результаті повітряне судно здійснило ще одну посадку – цього разу в Мінеральних Водах. Рейс затримали до ранку.

До слова, за заявами російської сторони, протягом ночі сили ППО ворога нібито збили та перехопили 376 безпілотників. Повідомляється, що дрони були зафіксовані та уражені над низкою регіонів країни-агресокри, включно з Бєлгородською, Брянською, Калузькою, Курською, Ленінградською, Новгородською, Орловською, Псковською, Ростовською, Рязанською, Смоленською, Тверською та Тульською областями, а також у Московському регіоні, тимчасово окупованому Криму, Абхазії, над акваторіями Азовського та Чорного морів.

Де в Росії фіксували наслідки після атак БпЛА?

Уночі й зранку 6 червня в різних регіонах Росії та на тимчасово окупованих територіях повідомляли про вибухи, зокрема й у районі Кронштадта.

6 червня в Тюмені на Антипінському нафтопереробному заводі, одному з найбільших у Росії, сталася масштабна пожежа.