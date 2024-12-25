У Казахстані розбився пасажирський літак, що летів у Грозний: кадри катастрофи

У середу, 25 грудня, над Казахстаном розбився пасажирський літак. Всередині було майже 70 пасажирів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ЗМІ.

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Кадри катастрофи з пасажирським літаком у Казахстані

Біля Актау, що на заході Казахстану впав пасажирський літак Azerbaijan Airlines. Він прямував з Баку (Азербайджан) до Грозного (Чечня). Момент падіння літака потрапив на відео.

Падіння пасажирського літака у Казахстані: дивіться відео

На борту літака, що впав у Казахстані, перебувало 67 осіб і п'ять членів екіпажу, пише азербайджанське агентство АПА.

В Актау розбився азербайджанський літак: дивіться відео

Місцеві ЗМІ повідомляють, що літак Embraer 190 зазнав аварії через зіткнення зі зграєю птахів та порушенням кермового управління.

Літак, що летів з Баку у Грозний, зазнав катастрофи: дивіться відео

Екіпаж передав сигнал лиха приблизно за годину після вильоту. Через 15 хвилин після цього було прийнято рішення летіти на аеродром Актау.

Зазначається, що усі, хто вижив у вкрай важкому стані. Станом на 9:51 повідомлялося про таких було 12, включно з одною дитиною.