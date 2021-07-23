Загибель на залізниці: пасажирський поїзд на смерть збив чоловіка у Львові

На перегоні Львів – Персенківка поїзд №136 смертельно травмував чоловіка. Трапилось це приблизно на 3 кілометрі. Наразі невідомо, хто загиблий та його вік.

Інцидент трапився о 5 годині ранку 23 липня. Деталі події будуть встановлювати правоохоронці.

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Деталі події

Потяг курсував за сполученням Білгород-Дністровський – Чернівці. Він складався з 16 вагонів.

Ще не відомо, хто був винен у цій ситуації: чи чоловік був необережним чи водій не помітив його. Про ускладнення руху також не повідомляють.

Наразі тривають слідчі дії.

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