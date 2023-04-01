Ніколи не був на боці агресії, – митрополит Павло виправдовується у залі суду

СБУ вручила митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю підозру, провела обшуки у його будинку та викликала на допит. Іронічно, що всі ці події для Паші "Мерседеса" відбулись у День дурня.

Під час допиту у залі суду митрополит розкинувся дивними заявами. Лебідь сказав, нібито він проти агресії.

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За Росію не згадав ні слова

Коментуючи підозру від СБУ, митрополит заявив, що він "нічого не зробив для того, щоб його в чомусь звинувачувати". Паша "Мерседес" продовжує клеїти дурня і вважає, що усі події, які відбуваються навколо нього та Лаври – це суто політична справа.

Я ніколи не був на стороні агресії. Я проти агресії. І зараз я перебуваю в Україні. Це моя земля,

– заявив прислужник Москви.

Цікаво, що під час своїх виправдань Лебідь ні разу не згадав про Росію, адже саме вона і стала причиною агресії, за яку він згадував. Пізніше стало відомо, що судді оголосили відвід.

Чому Паша "Мерседес" бреше

Аби зрозуміти дволикість та лицемірство митрополита УПЦ МП, варто копнути вглиб його біографії. Отже, митрополит Павло народився в селі Борбин на Рівненщині. У 1984 році Лебідь вступив до Московської духовної семінарії, яку закінчив через чотири роки. У 1996 році він закінчив Київську духовну семінарію.

Цікаво, що з 2008 до 2014 року митрополит був депутатом Київської міської ради від проросійської Партії регіонів. Також від 2009 року він є членом Міжсоборної присутності Російської православної церкви.

Слід додати, що за часи намісництва Києво-Печерської лаври Павла неодноразово пов'язували у скандалах з корупцією та відмиванням грошей Московським патріархатом. Зокрема, махінаціях з тендерами на будівництво храмів та розкраданні коштів з державного бюджету, які виділялися на потреби Лаври.

Все своє свідоме життя митрополит з особливою любов'ю ставився до Росії та негативно висловлювався в українську сторону. Варто згадати хоча б події 10-річної давності. 11 грудня 2013 року під час круглого столу щодо "Євромайдану" він схвалював всі дії міліції та глузливо запитав, скільки платять студентам за те, що вони виходять на протести.

Пізніше, під час проведення богослужіння митрополит Павло порівняв Віктора Януковича з Ісусом Христом та запевнив його у своїй підтримці. Також варто нагадати читачу, що митрополит неодноразово заявляв, що "Крим ніколи не був українським", а війна на Донбасі "спричинена агресією України".

Тож усі провокації та виправдання Паші "Мерседеса" не спрацюють знову і він отримає справедливе покарання за свої дії та висловлювання.

Що відомо про вручення підозри