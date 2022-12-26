Взагалі не хочу їхати: Паша "Мерседес" російською пожалівся вірянам на виселення з Лаври

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло, який більш відомий як Паша "Мерседес", заявив, що з 1 січня священнослужителів УПЦ МП можуть позбавити доступ до головних храмів лаври. Єпископ церкви звернувся до вірян російською.

Російських попів з 1 січня можуть позбавити доступу до лаврського Успенського собору та Трапезної церкви. У недільній промові Павло, проти якого РНБО ввела санкції, сказав, що в них закінчується орендний договір.

До речі РНБО ухвалила жорстке рішення щодо російських церков в Україні

Павло нібито телефонував міністру Ткаченку

Мені стало відомо, це поки що не точні чутки. У нас закінчується договір оренди Трапезного та Успенського соборів. Негласно нам підтвердили, що вже наступної неділі чи суботи нас не пустять у ці храми – ні до одного, ні до іншого,

– сказав Паша "Мерседес".

Митрополит поскаржився на тих, за кого голосували люди. Павло пожалівся, що вони "роблять капості святій церкві та народу, який живе в Україні".

Він зізнався, що нібито кілька разів дзвонив до міністра культури Олександра Ткаченка, але той не бере слухавки.

Митрополит повідомив, що в понеділок у нього запланована зустріч із директором заповідника Києво-Печерська Лавра, яка має прояснити ситуацію.

Також Паша "Мерседес" вдався до цинічної маніпуляції. Він сказав, що в часи СРСР дозволяли молитися, а нині буцімто роблять капості "святій, соборній та апостольській церкві".

Та Павло забув сказати або ж просто не знає, що в СРСР здійснювалися масові арешти і переслідування духовенства і релігійних проповідників.

Що відбувається з Києво-Печерською Лаврою