"Паша просто попив води": родичі окупанта бідкаються, що його отруїли "вдячні" українці

Під російським Волгоградом збираються поховати "добровольця" Павла Губіна, який помер в Україні. Родичі загиблого окупанта кажуть, що його отруїли місцеві жителі.

За словами дружини 35-річного окупанта, причиною смерті її чоловіка стало не поранення, а отруєння: попри попередження командирів він випив воду, яку запропонували йому місцеві жителі. Цю "трагічну" історію вдова розповіла російським ЗМІ, інформує 24 Канал.

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"Паша просто попив води. Їм казали не брати нічого у місцевих, але як утримаєшся, коли там така спека! Ось він і попив. Потім йому стало погано", – скаржиться росіянка.

"Z-волонтери", які приїжджають на тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей, панічно бояться українців, які там проживають.



Жінка загиблого окупанта переживає, що залишиться без виплат, бо смерть її чоловіка відбулась не в бою / Фото скриншот росЗМІ



Дружина переконує, що причина смерті чоловіка – хімічне отруєння / Скриншот росЗМІ

Може залишитись без білої лади

Судячи з заяв, росіянку більше хвилює, що її чоловік у липні отримав лише 12 тисяч рублів зарплати, а у серпні йому взагалі нічого не прийшло.

Оскільки офіційного повідомлення від російського командування про смерть окупанта так і не прийшло, його дружина може залишитись без "білої лади".

Втрати окупантів

До слова, це і справді не поодинокі випадки загадкових отруєнь загарбників на окупованих територіях. Так, на окупованій Луганщині 12 російських загарбників потрапили до лікарні у Сватовому після отруєння самогоном. П'ятеро з них померли. За словами окупантів, вони придбали дві пляшки самогону у "місцевого діда".

ЗСУ ж потужно знищують загарбників: за останню добу ліквідували ще 640 російських вояк. Загальні втрати ворога в особовому складі від початку війни сягнули понад 260 тисяч.