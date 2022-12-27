Пашинян дорікнув Путіну за бездіяльність російських "миротворців" у Карабаху

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним прямо висловив йому претензії через бездіяльність російських "миротворців" у Карабаху. Він дорікнув Путіну, що вони вже 20 днів не контролюють критично важливий для постачання Лачинський коридор.

Криза з Лачинським коридором загострюється

Відеофрагмент заяви Пашиняна на зустрічі з Путіним у Російському музеї поширили російські ЗМІ. Пашинян наголосив, що криза з Лачинським коридором є для нього питанням №1.

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Ви знаєте, що вже майже 20 днів коридор перекритий. Це зона відповідальності російських миротворців у Нагірному Карабаху. Хочу нагадати, що згідно з тристоронньою заявою президентів Росії, Азербайджану та прем'єр-міністра Вірменії, Лачинський коридор має бути під контролем російських миротворців,

– наголосив Пашинян.

Він також обурився, що Азербайджан гарантував безперешкодний проїзд пасажирів та вантажів, а "тепер виходить, що Лачинський коридор не під контролем російських військових".

Пашинян додав, що розраховує обговорити вихід з цієї ситуації з очільником Кремля.

Зауважимо, що це вже не перша критична заява на адресу Кремля з боку Пашиняна через ситуацію у Лачинському коридорі. Втім, у МЗС Росії відкинули його критику.

Що цьому передувало

12 грудня Лачинський коридор закрили для проїзду нібито через протест громадян Азербайджану, які вимагають зупинити вивезення з регіону корисних копалин.

13 грудня Азербайджан перекрив постачання газу з Вірменії до Нагірного Карабаху.

14 грудня Єреван звернувся в ЄСПЛ, щоб суд зобов'язав Баку розблокувати Лачинський коридор.

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