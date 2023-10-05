Пашинян на зустрічі в Гранаді визнав Нагірний Карабах територією Азербайджану

На саміті Європейського політичного співтовариства у Гранаді вірменський прем'єр підписав декларацію. Цим документом він визнав територію Азербайджану включно з Нагірним Карабахом.

Нікол Пашинян разом з президентом Євроради Шарлем Мішелем, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом підписали спільну заяву. У ній мовиться про взаємне визнання суверенітету і територіальної цілісності Азербайджану та Вірменії.

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Який документ підписав Пашинян

Вони (учасники зустрічі – 24 Канал) залишаються відданими всім зусиллям, спрямованим на нормалізацію відносин між Вірменією та Азербайджаном на основі взаємного визнання суверенітету, непорушності кордонів і територіальної цілісності Вірменії (29 800 кілометрів квадратних) та Азербайджану (86 600 кілометрів квадратних), як зазначено в заявах президента Мішеля від 14 травня та 15 липня 2023 року,

– написала Єврорада.

Також політики закликали до суворого дотримання принципу незастосування сили та погроз силою. Окрім того, вони визнали, що нещодавні події – це масове переміщення карабахських вірмен.

Окрім того, європейські лідери закликали Вірменію та Азербайджан визволити всіх затриманих, сприяти роботі з розмінування та співпрацювати, щоб знайти зниклих безвісти.

Нагірний Карабах перейшов Азербайджану

19 вересня 2023 року Міноборони Азербайджану заявило про початок антитерористичної операції в Нагірному Карабаху. Вони заявили, що припинять її тільки за умови повного виведення військових збройних сил Вірменії з Карабаху та розпуску режиму в Степанакерті.

Врешті 20 вересня "влада" Нагірного Карабаху прийняла пропозицію Азербайджану та припинила вогонь. Після цього бойовики та війська Вірменії мали покинути територію Нагірного Карабаху.

28 вересня невизнана республіка Нагірний Карабах припинила своє існування. У цей же день колишнього "главу уряду" Нагірного Карабаху затримали спецслужби Азербайджану.

Нагірний Карабах є міжнародно визнаною частиною Азербайджану. Проте орієнтовно 30 років територію контролюють етнічні вірмени. Регіон підтримувала Вірменія та Росія. Остання там тримала своїх "миротворців".