Паспорти українців стануть недійсними: кого змусять змінити головний документ
- Паспорт українця потрібно замінити у випадках зміни особистих даних, отримання або відмови в ідентифікаційному номері, наявності неточностей чи пошкоджень документа.
- Паспорти старого зразка 1994 року стають недійсними, якщо не оновлено фотографію при досягненні 25 або 45 років протягом місяця.
Згідно із законом, громадяни України зобов’язані замінити свій паспорт у низці ситуацій. Ігнорування цих вимог може спричинити проблеми з ідентифікацією та доступом до послуг.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну міграційну службу.
Кому варто змінити паспорт?
За даними Державної міграційної служби, новий паспорт має бути виданий, якщо змінилися основні особисті дані, які містяться у документі. Це включає оновлення імені або інших ключових ідентифікаційних даних, за винятком додаткової змінної інформації, що не впливає на основний запис.
Заміна також є обов’язковою, якщо громадянин отримав ідентифікаційний номер платника податків або, навпаки, офіційне повідомлення про відмову в його присвоєнні, і ця інформація раніше не була відображена в паспорті.
Також паспорт необхідно перевипустити, якщо виявили неточності чи технічні помилки у документі. Будь-які невірні особисті дані, хоч би якими незначними вони здавалися, вимагають виправлення шляхом видачі нового паспорта.
Окрім цього, паспорт варто замінити після закінчення терміну його дії. Документ стає недійсним і якщо його фізично пошкоджено. Це включає випадки, коли паспорт або фотографія порвані, зношені, частково відсутні або іншим чином змінені так, що неможливо візуально ідентифікувати власника або прочитати важливі дані.
Пошкодження елементів захисту, перфорації, електронних чіпів, штампів або печаток також підпадає під цю категорію.
Для власників паспортів старого зразка 1994 діють особливі правила. Якщо людина досягає віку 25 або 45 років і не оновила документ, замінивши фотографію протягом одного місяця, паспорт вважається недійсним та має бути замінений відповідно до закону.
Що варто знати українцям про користування паспортами?
Українцям із "продовженими" закордонними паспортами, термін дії яких було подовжено у 2022-2023 роках, потрібно терміново їх замінити, оскільки вони більше не чинні.
З 29 жовтня 2025 року набули чинності нові правила, згідно з якими кожен громадянин повинен мати окремий біометричний паспорт, навіть якщо раніше дитину було вписано до документа одного з батьків.
Сувенірні штампи, написи та наліпки на закордонному паспорті можуть зробити його недійсним, тому цього варто уникати. Паспорти з пошкодженнями від води чи напоїв можуть викликати питання на кордоні, тому слід бути обережними з рідинами.