Паспорт недійсний: Коломойський вже міг втратити громадянство України, – ЗМІ

Ймовірне позбавлення українського громадянства Ігоря Коломойського наробило чимало шуму. Однак у реєстрі Державної міграційної служби для перевірки паспортів паспорт олігарха вже значиться як недійсний.

Паспортні дані Ігоря Коломойського є у публічному доступі, тож перевірити їхній статус може кожен. Раніше про можливе позбавлення українського громадянства Коломойського повідомили українські ЗМІ.

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У базі ДМС документ із серією та номером як в Ігоря Коломойського вказаний як "недійсний". При введенні серії та номера чинних паспортів система видає повідомлення: "Інформація про визнання недійсним документа в базах даних ДМС відсутня".

Інформоване джерело у коментарі виданню Forbes заявило, що 24 липня паспорт Коломойського значився як дійсний. Адвокат Олександр Вінниченко, який захищає інтереси Коломойського в одній зі справ "Приватбанку", сказав Forbes, що йому невідомо про можливе позбавлення Коломойського громадянства. Він відмовився зв'язуватися з клієнтом щодо цього.

Що цьому передувало

Про можливе позбавлення українського громадянства Коломойського з посиланням на джерела 20 липня повідомили українські ЗМІ. Тоді ж у мережу потрапила нібито копія указу президента зі списком осіб, яких позбавлено громадянства, серед них:

співголова забороненої в березні 2022 року проросійської партії ОПЗЖ Вадим Рабінович;

чинний очільник територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан.

22 липня у Корбана на кордоні під час спроби повернутися в Україну з Польщі прикордонники вилучили паспорт і видали акт, в якому зазначено, що він є особою без громадянства. Прикордонники посилались на указ президента про припинення громадянства. Проте жодних документів на сайті ОП досі немає.

Позбавлення громадянства, згідно із Законом України "Про громадянство", відбувається у разі добровільного набуття громадянином України громадянства іншої держави, набуття особою громадянства України внаслідок обману, добровільного вступу на військову службу іншої держави.

Відомо, що окрім українського, Коломойський повідомляв про наявність у нього паспортів Кіпру та Ізраїлю.

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