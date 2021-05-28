Паспорти-книжечки можуть вийти з обігу: Рада рекомендує їх замінити

Профільний комітет порекомендував Раді ухвалити за основу занопроєкт щодо паспортів-книжечок. Він передбачає, що документ у такій формі мав би вийти з обігу.

Очільник Державної міграційної служби Максим Соколюк представив законопроєкт. Він навів аргументи, чому нардепам потрібно його ухвалити.

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Мовиться про законопроєкт №3986. Згідно з ним, паспорт-книжечка, оформлений до набрання документом чинності, буде дійсним до закінчення строку його дії.

Чому паспорти-книжечки хочуть вивести з обігу

Ініціатор законопроєкту – прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Головним комітетом виступає комітет з питань правової політики.

Чиновник звернув увагу, зокрема, на існування колізії між старими нормативно-правовими актами. А також зауважив, що закінчуються бланки паперових паспортів.

Ми уже видали понад 6 мільйонів пластикових ID-карток. Остання партія паспортів у формі книжечок була виготовлена у 2013 – 2014 роках,

– наголосив Соколюк.

Тобто, підкреслив він, скоро просто не буде чого видавати. Крім цього, впродовж останніх років фіксували чимало випадків підробок паспортів-книжечок.

"Законопроєкт передбачає, що книжечки, які є в людей, будуть діяти. Скасовано буде лише видачу нових. Ті, кому виповниться 25 і 45 років, отримуватимуть нові ID-картки", – додав він.

Зауваження від народних обранців

Під час обговорення парламентарі висловили низку зауважень до окремих положень законопроєкту. Наприклад, щодо оплати за отримання нового паспорту.

Крім цього, нардепи критикували й звуження приватності. Адже до ID-картки пропонують внести додаткову персональну інформацію, зокрема – про групу крові.