Філарет через суд намагається скасувати ліквідацію УПЦ Київського патріархату

Патріарх Філарет подав судовий позов до Окружного адміністративного суд міста Києва. У документі просить суд скасувати припинення дії Української православної церкви (Київського патріархату).

Позов надійшов до суду 18 січня. Зокрема Філарет просить суд зобов'язати до цього рішення Державну службу з етнополітики та свободи совісті.

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Суд просять зобов'язати Державну службу з етнополітики та свободи совісті здійснити реєстрацію Постанови Помісного Собору УПЦ Київського Патріархату як такої, що скасовує припинення релігійного об'єднання УПЦ КП та релігійного центру релігійної організації "Київська Патріархія Української Православної церкви Київського Патріархату,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема своїм позовом Філарет також просить визнати протиправною бездіяльність відповідача – Державної служби з етнополітики та свободи совісті щодо реєстрацій у держреєстрі відповідного документу. У відомстві ніяк не коментували це питання.

У скандальному ОАСК зазначили, що вирішують питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Що цьому передувало

У 2018 році відбувся Об'єднавчий собор українських православних церков. Саме на ньому ухвалили рішення створити Православну церкву України. Її предстоятелем став митрополит Епіфаній.

У січні 2019 році Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію об'єднаної Православної церкви України.

Проте в червні 2019 року на зборах у Володимирському соборі Києва вирішили відновити існування ліквідованої церкви УПЦ КП і скасувати визнання Православної церкви України. Тоді їх очолював патріарх Філарет. Однак в ПЦУ заявили, що збори не мають ніякого наслідку – ані юридичного, ані канонічного.

Верховний Суд вже реагував на численні спроби Філарета відновити УПЦ КП. Зокрема у червні 2021 року суд ухвалили рішення, що Українська Православна Церква Київського Патріархату на Помісному соборі УПЦ КП була ліквідована законно.

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