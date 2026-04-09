Патріарх РПЦ Кирил замість Чистого четверга кілька хвилин вітав вірян зі святом із січня

Глава Російської православної церкви Патріарх Кирил під час проповіді у Чистий четвер припустився помилки, привітавши вірян із Богоявленням. Це свято традиційно відзначають у січні, а не навесні.

Це викликало чималі насмішки у мережі, пишуть росЗМІ.

Як російський патріарх осоромився?

Інцидент стався 9 квітня під час богослужіння, коли патріарх несподівано почав говорити про свято Богоявлення (Хрещення Господнє), яке в православній традиції відзначають у січні. Протягом кількох хвилин він продовжував проповідь, присвячену саме цьому святу, не помічаючи невідповідності календарю.

Лише після того, як йому передали відкриту книгу з правильним текстом, Кирил виправився і зазначив, що цього дня віряни відзначають Чистий четвер. Після цього він продовжив виступ уже відповідно до актуальної дати церковного календаря.

За даними медіа, на офіційному сайті Московського патріархату проповідь опублікували у відредагованому вигляді. З неї прибрали згадки про Богоявлення, які пролунали під час виступу.

Ситуація швидко набула розголосу в соціальних мережах, де користувачі активно обговорювали помилку священнослужителя. Частина коментаторів пов’язала інцидент із віком патріарха – йому нині 79 років. Водночас у медіа раніше з’являлися припущення про можливі когнітивні проблеми у Кирила, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

