Патріарх Кіріл на Різдво знову видав маячню про "один народ"

Попри кровопролитну війну, в якій Росія вбиває мирних українців, патріарх Кіріл говорить байки про "один народ". Каже, мовляв, церква робить все, аби українці та росіяни не стали ворогами.

Патріарх говорить тези про народ "від Чорного до Білого моря", якому нібито всі заздрили та хотіли розділити. Заяву Кіріла цитували російські ЗМІ, передає 24 канал.

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Попри те, що історики вже неодноразово спростовували фейки про "один народ", Кіріл розповідає, нібито Церква була силою, яка цей народ скріплювала.

"У всьому винна Україна"

Вину у "розколі" Патріарх перекладає, звісно, на Україну, бо та "радикально змінила вектор свого політичного та історичного розвитку, і цей новий вектор ніяк не збігається з вектором розвитку Росії".

Кіріл продовжив, буцімто хтось намагається створити "цивілізаційну передумову для поділу людей". Ба більше, він цинічно додав, що "сьогодні в Україні робиться все для того, щоб в очах українців Росія справді стала ворогом і щоб в очах українців російський народ, росіяни стали іншим народом". Очевидно, що найбільше зусиль до такого явища докладають самі росіяни, щодня обстрілюючи мирні українські міста.

Далі були розмови про "прірву" між двома "частинами одного народу" та якісь "зусилля" російської цервки. Зрештою, в Росії часто лунають заяви про "один народ". Мабуть, виправдовувати таким чином вторгнення в чужу країну дуже зручно. Хоча зрозуміло, що прийнятними такі тези є лише для громадян країни-агресорки.