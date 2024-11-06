Патріарх Кіріл виступив за смертну кару в Росії: що дуже лякає Путіна

Патріарх Кіріл Гундяєв виступив з пропозицією повернути в Росію смертну кару, адже Ісус Христос "не засуджував цього". Через такі слова Владімір Путін міг трохи "напружитись".

Російський диктатор боїться, що такий закон може обернутись проти нього, хоча вбити його можуть і без цього. Таку думку 24 Каналу розповів ведучий каналу Ходорковський Live Cергій Асланян, зауваживши, що в Росії священники завжди благословляли своїх солдатів на війну, щоб вбивати.

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Що лякає Путіна

За словами ведучого, Путін підозрює, що таке "нововведення" може обернутись проти нього, саме тому смертна кара в країні заборонена. Хоча, якщо його й колись вб'ють, для цього і закону не буде потрібно. Він дарма думає, що це може статись лише в результаті якогось рішення суду.

Саме тому, у відношенні до Путіна правила застосування такого закону малоймовірні. Однак, враховуючи, що це має бути колегіальне рішення, всім тривожно, що ця смертна кара обернеться проти них,

– зазначив Асланян.

Гундяєв ж не є людиною, яка має хоч якесь відношення до релігії. Ведучий зауважив, що він не патріарх, а "міністр православ'я" разом зі всіма привілеями, включаючи охорону та пайком.

Крім того, на війні є таке поняття, як "полковий священник". Протягом всієї історії країни-агресорки, російський солдат йшов у бій, якого благословляв такий священник та казав "йди і вбивай". Крім того, російські священники завжди благословляли росіян йти вбивати людей інших віросповідань, тобто "ворогів" православних.

Тому Гундяєв, говорячи, що вбивство легітимне в житті християнина, всього-на-всього озвучує те, що вже давно застосовується,

– зауважив ведучий.

До речі, Кіріл також заявив, що "церква ніколи не наполягала на тому, що треба скасувати смертну кару". Водночас додав, що "вітає чинний зараз у Росії мораторій на страти людей".