Патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній відслужили літургію у Софії Київській

На території біля Софійського собору в Києві 22 серпня Патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній разом відслужили літургію. Це вперше патріарх відвідав Україну після здобуття томосу.

Як відбувалося Богослужіння

Для проведення літургії спорудили сцену. На ній стояли Варфоломій, Епіфаній та ще близько 50 священників.

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Служба тривала близько 3 годин. На неї приїхали віряни з усієї країни. Так, серед присутніх був мер Львова Андрій Садовий, п'ятий президент Петро Порошенко та його дружина Марина.

Вхід на територію Софії Київської був вільним. Однак правоохоронці пропускали людей за принципом – одна людина виходить, інша – заходить.

Глава Православної церкви України подякував Вселенському патріарху за надання томосу. Водночас Варфоломій закликав УПЦ МП повернутися "до спілкування"

Дивіться відео літургії за участі Епіфанія та Варфоломія: