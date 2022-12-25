"Тільки солідарністю з Україною можна перемогти зло": привітання Патріарха Варфоломія з Різдвом

Патріарх Константинопольський Варфоломій привітав український народ з Різдвом. У своєму зверненні він засудив дії російської армії.

Вселенський Патріарх Варфоломій у Різдвяному привітанні згадав про Україну. Він наголосив, що цьогоріч світле свято супроводжується кривавою війною, яку розпочала Росія, пише 24 канал.

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Привітання з Різдвом Патріарха Варфоломія

"На жаль, цього року звістка доброї новини про Різдво лунає поряд із гомоном війни та брязканням зброї на вашій батьківщині, яка переживає жахливі наслідки провокаційного та несправедливого вторгнення. Ця війна, спровокована агресією Російської Федерації в лютому минулого року, є найгіршою європейською геополітичною та гуманітарною кризою з моменту закінчення Другої світової війни, що негативно впливає на довкілля та суспільство в усьому світі", – зазначив він у своєму зверненні.

Він зазначив, що наш Спаситель благословляє "миротворців", бо "вони синами Божими назвуться".

Він пропагує ідею праведності та любові навіть до наших ворогів. Як одержувачі та найвищі бенефіціари всього від Бога, ми, як ніхто інший, зобов’язані прагнути миру. У цьому сенсі все, що вчиняють християни всупереч цьому принципу, впливає не на християнство, а на тих, хто живе всупереч божественним заповідям,

– сказав Варфоломій.

Патріарх Варфоломій зазначив, що "будь-яке спотворення євангельської звістки в політичних цілях, намагання знайти богословську причину для війни та насильства, таким чином намагаючись виправдати невиправдане, виявляється не лише карикатурою на Євангеліє, а й, насамперед, хулою на Бога милосердя і Князя миру".

Привітання Патріарха Варфоломія: дивіться відео

Варфоломій захоплюється мужністю українського народу

За його словами, довіра до релігій сьогодні залежить від їхнього ставлення до захисту людської свободи та гідності та їх внеску в мир.

"Зараз, коли ми святкуємо Різдво Христове, прихід у цей світ Сина Божого, щоб примирити все створіння з його Творцем, давайте усім серцем прагнути бути творцями миру, дбаючи про справедливість, солідарність і захист створіння. Ніколи не забуваймо, що наш Спаситель заповідає нам у Євангелії любити один одного, як Він полюбив нас, уточнюючи, що "по тому пізнають усі, що ви Мої учні, як будете мати любов між собою"", – заявив він.

Патріарх Константинопольський зазначив, що "Свята Велика Церква Христова – яка принесла християнську віру і візантійську цивілізацію на вашу батьківщину, Київську Русь, наприкінці Х століття – продовжує захоплюватися мужністю, хоробрістю і доблестю українського народу, який демонструє всьому світу справжню відданість та безмежну любов до своєї країни".

Тільки з солідарністю з Україною можна подолати зло

Також він додав, що цей рік виявився особливий для українського народу. Варфоломій у своєму зверненні згадав, що через російську агресію більшість українців святкують Різдво без електрики та опалення.

Наприкінці він наголосив, що тільки солідарністю з українським народом можна подолати зло і темряву.

Сподіваємося, коли дозволить час, знову відвідати вашу нескорену батьківщину, заставши тоді всіх православних християн України об’єднаними в одній квітучій Церкві! Бажаємо всім вам довгих і благословенних літ!

– додав Варфоломій.