"Мій фаворит": міністр закордонних справ Польщі закликав заборонити патріарху Кирилу в'їзд до ЄС
Очільник міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав ввести санкції на рівні ЄС проти ще одного опального росіянина. Мовиться про патріарха Кирила.
Про це він повідомив після засідання Ради ЄС з закордонних питань, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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Кирила слід внести до "чорного списку"
Сікорський назвав російського священнослужителя своїм фаворитом, якого треба занести до "чорного списку".
Я вважаю, що священнослужитель, який зловживає релігією таким чином, щоб поширювати ненависть, не повинен бути допущений до Європейського Союзу,
– наголосив Сікорський.
За його словами, патріарх Кирил ганьбить релігію, виправдовуючи російську війну бажанням захистити українське населення "від проведення гей-парадів".
В ЄС готують 14-й пакет санкцій проти Росії
В Європейському Союзі розпочали роботу над новим пакетом санкцій проти Росії. У понеділок перед міністрами закордонних справ під час засідання Ради ЄС мав виступити спецпредставник Девід О'Салліван. Він мав представити державам-членам звіт про те, як Росії вдається обходити наявні санкції.
Ми вже почали працювати над 14-м пакетом санкцій, і я впевнений, що він включатиме заходи проти обходу. Вони вже були у 12-му та 13-му пакетах санкцій,
– повідомив співрозмовник.
В ЄС нагадують, що мета санкцій – підірвати здатність Владіміра Путіна вести війну проти України, а також ізолювати Росію як на політичному, так і економічному та дипломатичному полі.
Крім того, під час зустрічі міністри могли узгодити ще й санкції проти осіб, яких вважають причетними до смерті так званого опозиціонера Олексія Навального. Наразі в ЄС розглядають ідею створення окремого режиму санкцій. Він має бути спрямований на ситуацію, пов'язану з правами людини у Росії.
За наявною інформацією, відповідний режим санкцій планують створити на честь того самого Олексія Навального. Ба більше, навіть назвати його іменем.
Звернімо увагу, що наразі санкції ввели проти 2100 фізичних і юридичних осіб. Вони безпосередньо впливають на можливість Росії продовжувати війну проти України. Зокрема, посиленню російського військово-промислового комплексу.