Скандальному патріарху Кірілу "стало погано" у Петербурзі, викликали швидку, – російські ЗМІ
Голові РПЦ патріарху Кірілу (Владіміру Гундяєву) стало погано після виступу у Санкт-Петербурзі. Незадовго до цього він розповідав, як у Росії "добре жити"
Російські ЗМІ пишуть, що інцидент відбувся після того, як глава РПЦ провів хресну ходу.
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Подробиці інциденту
Патріарх Кіріл 12 вересня провів щорічну хресну ходу на честь перенесення мощів Алєксандра Нєвського. Через його візит весь Санкт-Петербург паралізували корки.
Захід залучив націоналістів, окупантів та "Z-активістів". Вони скандували "росіяни вперед"і "ми росіяни, з нами Бог".
Патріарх Кіріл на хресній ході / фото з РосЗМІ
Хресна хода з окупантами в Росії / фото з РосЗМІ
Потім Гундяєв виступив з промовою і розповідав, як в Росії "добре жити" і що правда нібито на боці росіян. Після нього на сцену вийшли губернатори Петербурга та Ленінградської області.
Після завершення заходу російські журналісти помітили, що патріарху стало погано і його під руки супроводжували до медиків. Також у мережі є фото, на яких можна побачити, як притримують патріарха Кіріла та карети "швидкої".
Главі РПЦ нібито стало погано: фото з росЗМІ
Попередньо, причиною стала спека. Однак далі дані різняться. Одні ЗМІ пишуть, що його забрала "швидка", а інші кажуть, що медики йому нібито просто допомогли, після чого голова РПЦ поїхав своєю машиною.
Згодом в РПЦ взагалі спростували інформацію про те, що патріарху Кірілу стало погано. "Це неправда. З патріархом все гаразд", – сказало пропагандистському російському виданню джерело в його оточенні.