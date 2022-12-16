У Пентагоні потужно відреагували на істерику Росії щодо американської допомоги Україні

Окупанти продовжують істерити через допомогу наших міжнародних партнерів. Так, у Кремлі "пригрозили", що Patriot в Україні стане "законною ціллю для Росії". Втім, у США на це потужно відповіли.

Сполучені Штати не дозволять Росії диктувати, яку безпекову допомогу надавати Україні, наголосив речник Пентагону Пет Райдер. Детальніше інформує 24 канал.

До теми У Кремлі взялися лякати, що Patriot в Україні стануть "законною ціллю Росії"

Росія не диктуватиме США, яку військову допомогу надавати Україні

Речник Пентагону під час брифінгу зазначив, що те, що Росія, яка напала на свого сусіда, знищує мирне населення та руйнує цивільну інфраструктуру України, вирішила використати такі слова, як "провокація", щоб описати системи, призначені для порятунку життів, є "іронічним і дуже показовим".

Ми не дозволимо Росії диктувати, яку військову допомогу передавати,

– підкреслив Райдер.

Також він додав, що саме держава-агресорка може деескалувати ситуацію. Зокрема, вивівши свої війська та врятувавши незліченну кількість невинних життів. "Але, очевидно, що вони (росіяни – 24 канал) вирішили подвоїтися", – підсумував Райдер.

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Чергова порція абсурду від окупантів

Зауважимо, що посольство Росії у Вашингтоні 13 грудня цинічно заявило, мовляв, можливе постачання систем Patriot в Україну "призведе до непередбачуваних наслідків і загрожуватиме глобальній безпеці". Окрім того, у Кремлі наголосили, що ППО Patriot в Україні стане "законною ціллю" для Росії.