Україні потрібен особистий "ОК" Трампа для виробництва ракет Patriot, – Зеленський

Україна отримала позитивний сигнал від адміністрації президента США щодо отримання ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot. Наразі потрібна лише згода Дональда Трампа.

Про це президент Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю ТСН.

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Україна чекає дозволу від Трампа

Глава держави розповів, що вперше позитивний сигнал щодо ліцензій він отримав під час спілкування з президентом США Дональдом Трампом та держсекретарем США Марко Рубіо після засідання G7. Американська сторона пообіцяла розв'язати це питання.

Зеленський наголосив на критичній важливості розширити виробництво ракет до систем протиповітряної оборони. Адже наразі виробничі потужності США обмежені та виготовляють до 700 ракет для Patriot на рік.

Раніше відповідні ліцензії отримала Німеччина. Вона запустила власне виробництво, а Україна уклала з нею контракт на постачання 600 ракет.

Усі погоджуються, що ми маємо сьогодні всі технічні можливості, щоб розпочати виробництво ракет для систем Patriot. Для цього потрібні ліцензії від Сполучених Штатів. Зараз потрібен OK особисто від Президента Трампа,

– заявив Зеленський.

За словами українського лідера, Дональд Трамп планує звернутись до американських оборонних компаній, щоб ті виготовляли ракети за ліцензіями в Європі та Україні.

Нагадаємо, в Україну поставлять додаткові винищувачі F-16. Тому Володимир Зеленський наголосив на важливості прискорити підготовку українських пілотів. Крім того, він повідомляв, що дев'ять країн підтвердили участь у програмі PURL, у межах якої Україна отримає допомогу на суму понад 1 мільярд доларів.