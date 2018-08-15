Патріотичні щитки Хачеріді: УЄФА відкрили дисциплінарне провадження проти "Спартака"

Після скарг російських журналістів та політиків, УЄФА таки вирішило відкрити дисциплінарне провадження після матчу "Спартака" проти ПАОК, в якому український захисник грецького клубу Євген Хачеріді показав трибунам щитки у кольорах українського прапора.

От тільки сталося не так, як думали росіяни. У дисциплінарній справі УЄФА розглядатиме лише два епізоди. І зовсім не про Хачеріді. А саме про росіян і поведінку гравців, які виступають за "Спартак".

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Перше порушення стосується того, що частина проходів на стадіоні була заблокована, що заборонено ст. 38 Положення про безпеку УЄФА.

Друге питання для розгляду – вилучення гравця "Спартака" Луїса Адріано. Він на 33-ій хвилині отримав пряму червону картку.

Жодної згадки про інцидент з Хачеріді у цьому матчі на сайті УЄФА немає.