Патронатна служба з'ясовує імена загиблих і поранених в Оленівці: на місце виїхав Червоний Хрест

Окупанти зранку 29 липня обстріляли виправну колонію в Оленівці на Донеччині, де були українські військовополонені. Серед жертв і постраждалих атаки ворога є оборонці "Азовсталі".

Родини захисників "Азовсталі" збирають інформацію про українських полонених

Асоціація родин захисників "Азовсталі" повідомила, що збирає інформацію про полеглих та потерпілих українських полонених, внаслідок артилерійського обстрілу колонії в Оленівці.

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У заяві родини захисників "Азовсталі" йдеться, що пропагандисти першими розповсюдили фото та відео з місця обстрілу, що є "незаперечним доказом ретельної спланованості воєнного злочину з боку російських військ".

Окупанти переклали вину на ЗСУ, проте українське командування чи військовослужбовці не могли здійснити обстріл місця утримання полонених побратимів.

Головна мета російської провокації – приховання масштабів російських воєнних злочинів і тортур, а також зрив чергових домовленостей щодо нових обмінів,

– йдеться у повідомленні.

Удар по колонії підтвердили у патронатній службі захисників Маріуполя. Там зазначили, що з'ясовують імена загиблих і постраждалих "своїми каналами".

Також повідомляється, що на місце виїхав Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

У патронатній службі попередили, що будь-яка інформація, яка з'являється у російських медіа, є психологічною спецоперацією проти захисників "Азовсталі" та українського суспільства.

Що відомо про удар росіян по колонії в Оленівці

У п'ятницю, 29 липня, у росії заявили про удар по колонії в Оленівці на Донеччині. Саме там утримували українських полонених, зокрема з "Азовсталі". За даними росіян, загинуло 40 українських військовополонених і ще 75 бійців зазнали поранень.

росія намагається перекласти вину за удар на Україну. Проте у Генеральному штабі ЗСУ спростували причетність до обстрілу колонії та заявили, що росія намагається приховати тортури над полоненими і розстріли, які росіяни здійснили там.

В Офісі Президента назвали обстріл колонії в Оленівці одним із найцинічніших злочинів росії від початку війни. В ОП наголосили, що в Оленівці немає жодних оперативних військових цілей для української армії.

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