Патрулі, спецзасоби, авіація: силовики показали посилений кордон із Білоруссю
Джерело:Держприкорднслужба
Держприкордонслужба та Міністерство внутрішніх справ продовжують посилювати контроль на ділянках кордону з Білоруссю. Зокрема силовики проводять навчання на випадок, якщо нелегали намагатимуться прорватися до України.
Посилення охорони кордону відбувається у всіх областях, які межують з Білоруссю. У Держприкордонслужбі відзначили, що ситуація поки залишається контрольованою.
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Проводять навчання на випадок потреби стримувати натовп
Держприкордонслужба спільно з Нацгвардією відпрацьовує заходи на випадок потреби стримувати натовп мігрантів з Білорусі. Силовики також нарощують сили й засоби контролю – необхідну техніку, кінологів зі службовими собаками та засоби спостереження.
Також українська сторона визначає ймовірні напрямки руху мігрантів. Для цього залучили безпілотники та літаки.
Зокрема посилили контроль кордону на Житомирщині. Керівник Національної поліції Ігор Клименко на своїй сторінці у фейсбуці заявив, що силовики цілодобово відстежують ситуацію з білоруської сторони. Керівник Нацполіції закликав місцевих мешканців співпрацювати з правоохоронцями та не допомагати нелегалам.
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