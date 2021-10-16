Патрульна лабораторія: українські дороги ретельно обстежують напередодні зими

В Україні стартував черговий етап осіннього огляду автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів з метою підготовки їх до зими. Патрульні виявляють недоліки утримання такої інфраструктури.

Перевіряють поліцейські рівність проїзної частини, коефіцієнт зчеплення, ухили, ями та стан дорожніх знаків. Відбуваються такі огляди регулярно, зазвичай весною та восени.

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Корисне нововведення

Однак у 2021 році огляд відрізнятиметься від попередніх, оскільки тепер для перевірок патрульні використовують нове сучасне обладнання та дорожні лабораторії.

Такі лабораторії має кожен підрозділ патрульної поліції в усіх областях України. У них є найсучасніше обладнання, яке відповідає державним стандартам.

Що перевіряють

"Будемо вимірювати вибоїни на дорогах, ямковість, напливи – всі недоліки в утриманні вулично-дорожньої мережі. Так само щодо технічних засобів організації дорожнього руху та знаків є відповідні пристрої, за допомогою яких будемо здійснювати це обстеження", – розповів інспектор відділу дорожнього руху Дмитро Григораш.



Патрульні обстежують українські дороги / Скриншот з відео

Раніше патрульні не могли чітко визначити недоліки доріг. Тепер за допомогою нових пристроїв, наприклад ретролефлектометра, можна з'ясувати, чи відповідає держстандарту світловідбиваючий елемент дорожнього знаку.

Визначають і коефіцієнт дорожнього зчеплення. Цей показник передбачає, як гальмуватиме авто за різної погоди. Перевірка відбувається і на сухій, і на вологій поверхні. Також контролюють поліцейські і напливи на дорогах.

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Для усунення порушень є 10 днів

На всіх таких перевірках мають бути і представники підрядників, які відповідають за утримання автомобільних доріг. Для усунення виявлених порушень дають від 1 до 10 днів.

Від початку 2021 року за неналежне утримання доріг патрульні вже склали 76 постанов. Чи виконають їх дорожники й оперативно усунуть недоліки – стане відомо згодом.