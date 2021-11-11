Патрульні почнуть використовувати діагностичні спецавтомобілі: кого перевірятимуть

Працівники української Патрульної поліції мають намір використовувати діагностичні автомобілі. Спеціальні станції застосовуватимуть для того, щоб контролювати технічний стан транспорту.

Перші мобільні станції з'являться на дорогах вже 12 листопада. Машини обладнали спеціальною технікою для перевірки справності інших автомобілів.

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Які автомобілів перевірятимуть

Як розповів заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, наразі такі діагностичні станції не стосуються приватних легкових автомобілів. Він повідомив, що перевірятимуть:

вантажівки вагою понад 3,5 тонни із причепами;

автобуси;

таксі;

авто із небезпечним вантажем;

спеціалізований транспорт;

легковики, які перевозять вантаж і пасажирів із комерційною метою.

У кожній області України Патрульна поліція має такі станції.

В Україні працюватимуть діагностичні станції / Фото пресслужби Патрульної поліції

Як працюватимуть спецавтомобілі

Спеціальні автомобілі перевірятимуть, як працюють фари; справність шин; викиди газів двигунів; їхню димність. А також – рівень зовнішнього шуму транспорту і сумарний люфт кермового керування.

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