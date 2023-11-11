"Це секретна операція Заходу": Патрушев виступив на тлі карти РФ без окупованих територій

Російська журналістка Марія Пєвчих помітила, що секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев виступив на тлі карти, де із окупованих територій України є тільки Крим. Вона вказала, що в Росії за невизнання "путінських" кордонів можуть дати тюремний термін.

До речі, в Росії ніяк не визначаться, як же називати території України, захоплені Росією. Спершу в державі-агресорці їх називали "новими", зараз же вирішили, що краще називати "старими", бо вони "ісконно рускіє". Путін сказав, що це їхні "нові, але старі історичні території".

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Що відомо про виступ Патрушева

За словами Пєвчих, яка є соратницею Навального, промова Патрушева була програмною. Тобто такою, що торкнулася всіх важливих для росіян тем і вказала їм, як слід думати, щоб тебе не посадили. Наприклад, у всіх бідах треба звинувачувати Захід і в жодному разі не підтримувати ЛГБТ. Але водночас промова була дуже схожа на поминальну, бо Патрушев підбив підсумки путінського правління.

"Диверсія" Заходу з картою

Марія Пєвчих іронізує, що, вочевидь, карту Патрушеву підкинув Захід. Інакше пояснити те, що чиновник не згоден із наказами Путіна і демонструє неофіційну мапу, неможливо.

Що цікаво, на тлі цієї карти Патрушев розповідав про поправки до конституції 2020 року, які мали закріпити норми про "нєсокрушимость граніц" та "нєаттаржимость тєріторій страни". За приклад навели Японію та її претензію на Курили.



На карті Росії є тільки Крим і "традиційні цінності" / Скриншот 24 Каналу

Далі Патрушев розводився про традиційні цінності росіян, серед них назвав віру і мораль, родину і традицію, терплячість і дисципліну, віру в добро та "добровольчість", а також волонтерство і особисту гідність. Цей неповний перелік дуже кумедний, оскільки, наприклад, особиста гідність і терплячість суперечать одна одній. "Віра в добро" звучить дуже по-дитячому, про міфічність "дружби народів" свідчать нещодавні єврейські погроми, а от "здоровий спосіб життя" в Росії узагалі неможливий.

Загалом перелік непогано відображає кашу в головах росіян. Вони "вірять у добро", терплячі та дисципліновані та при цьому все добровільно!

Казуси з російською владою

Днями у ЗМІ обговорювали таємничі щоки Путіна. Протягом дня на двох офіційних відео очільник Кремля мав різний вигляд, що відкрито свідчить про наявність двійників.

Але ще більш показовим є випадок із президентом Казахстана. Путін ніяк не міг вимовити його ім'я, тож казахи помстилися, показово перейшовши на рідну мову. Шоковані росіяни були змушені вдягнути навушники.

Патрушев не зміг вимовити слово "традиційний" із першого разу. А Марія Пєвчих, яка подивилася промову повністю, вказала на численні помилки в його вимові. Вона поіронізувала над тим, що друга людина в державі не здатна вимовити слова рідної мови. "Це успішна секретна операція Заходу з викрадення знань про відмінювання та відмінки з голови Патрушева", – написала вона.