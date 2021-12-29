"Пацієнти згоріли заживо": подробиці трагічної пожежі в реанімації Косова

Смертельна пожежа трапилась у лікарні Косова, що на Прикарпатті, 28 грудня. Мер міста заявив, що, ймовірно, хтось зачепив заупокійну свічку.

Міський голова Косова Юрій Плосконос розповів, що вибуху не було. Додав, що всі вікна в лікарні були цілі.

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Мер міста Косова заявив, що люди в лікарні згоріли заживо

Плосконос розповів, що деякі вікна довелось розбити, адже їх не могли відкрити. Натомість було необхідно усунути задимленість.

Коли помирає хворий – санітарки завжди ставлять свічку у звичайних палатах, але до цього випадку я не знав, що так само роблять і у реанімаціях,

– заявив мер міста.

Міський голова припустив, що це просто трагічний збіг обставин, адже якщо запалити свічку, то кисень у повітрі не загориться. За словами мера:

свічку могли зачепити одягом або та свічка перевернулася і мала контакт із речовинами, перенасиченими киснем;

все почало дуже швидко горіти.

"Ви собі уявіть, за весь час COVID хворі у цій реанімації помирали десятками. Тільки у вересні померло 19 людей і це рахуйте було 19 свічок. Але така трагедія сталася саме зараз. Фактично маємо трагічний збіг різних обставин", – розповів Плосконос.

Хворі згоріли, виходить, заживо. У палаті один обгорівший труп і ще два на сусідніх ліжках. Всі особи похилого віку – за 70. Четверта смерть вже на першому посту. Це жінка, яка швидше за все задихнулася. Другу врятували. Всі лікувалися від коронавірусу,

– заявив політик.

Він також додав, що у реанімації на час пожежі була медсестра та санітарка. Проте наразі невідомо, хто поставив свічку.

Коротко про трагічну пожежу на Прикарпатті

28 грудня на Прикарпатті у Косівській центральній районній лікарні стався вибух. Про це першими повідомили у МОЗ.

Згодом стало відомо, що у пожежі загинуло 4 людей. Голова Обласної державної адміністрації Івано-Франківської області Світлана Оніщук розповіла, що одна людина, за попередньою інформацією, померла від хвороби COVID-19, троє – від пожежі.

Рятувальникам вдалось врятувати трьох пацієнтів, які перебували у сусідній палаті.

Згодом у Офісі генпрокурора заявили, що причиною пожежі у районній лікарні у Косові є порушення вимог безпеки. Наразі проводять досудове розслідування обставин трагедії.

Одна попередньо відомо, що в реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів та горіла свічка. Полум'я сконтактувало з перенасиченим киснем повітрям.

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