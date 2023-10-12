Що відомо про корабель "Павел Державін", який зазнав пошкоджень біля Севастополя

Про те, що "Павел Державін" був пошкоджений, стало відомо 11 жовтня. У міноборони держави-агресора не коментують інцидент.

"Павел Державін" – це так званий великий сторожовий корабель. Він належить до проєкту "Василій Биков", деякі з цих кораблів уже були пошкоджені. 24 Канал зібрав, що треба знати про патрульний корабель "Павел Державин" проєкту 22160 "Василій Биков".

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Деталі про судно

Проєкт 22160 "Василій Биков" з'явився у 2014 році, він покликаний патрулювати територіальні води та економічну зону, втім, такі кораблі мають серйозне озброєння. Усього їх в Росії чотири: власне "Василій Биков", названий на честь білоруського письменника, "Дмитрій Рогачов", "Павел Державин" і "Сергій Котов". Зводили їх у Зеленодольську в Татарстані, а також в окупованій Керчі. Росіяни планували побудувати ще два кораблі – "Віктор Великий" і "Ніколай Сип'ягін", проте поки що будівництво буксує. Колись ішлося, що їх загалом буде 12.

Корвет "Павел Державин" довжиною 94 метри із бортовим номером 363 заклали 2016 року, а спустили на воду 2019 року. У Чорноморському флоті РФ він із 2020 року та може вмістити до 80 осіб.

Важливо, що ці корвети є модульними, тобто за потреби до наявної зброї додають нову. Так дешевше й ефективніше, ніж будувати новий корабель. Частину зброї на корвети встановили ще під час будівництва, а місце під нову "зарезервовано".

Яку зброю мають кораблі проєкту "Василій Биков":

універсальна артилерійська установка АК-176 МА, яка може вражати морські, берегові та повітряні цілі;

ракетні комплекси "Калібр";

ПЗРК "Ігла-С";

засоби РЕБ;

ручні та дистанційно керовані гранатомети;

броньований десантно-штурмовий човен;

авіаційна група – гелікоптер Ка та БпЛА "Орлан".

Уся ця зброя нібито має виявляти можливих піратів і вести екологічний моніторинг – у мирний час. А під час війни росіяни можуть моніторити військово-морські бази і здійснювати операції у дальній морській та океанській зонах. Окупанти не приховують, що готувалися до війни.

Конкретно "Павел Державін" озброєний так:

8 пускових установок крилатих ракет "Калібр-НК";

2 пускові установки зенітних ракет "Редут-М";

2 артилерійські установки А-190 калібру 100 міліметрів;

2 реактивні бомбометні установки РБУ-6000;

2 торпедні апарати калібру 533 міліметри;

зенітний ракетний комплекс "Тор-М2КМ" (його встановили вже у червні-2022).

Утім, війна Росії проти України внесла певні корективи. Кораблі проєкту кілька разів були уражені дронами, тож є питання до їх протиповітряної оборони. Іще в них мала водотоннажність – 1300 тонн, у патрульних кораблів вона має бути більшою. Імовірно, саме через це ніяк не спорудять два останні кораблі проєкту: ця грізна зброя виявилася не такою й смертоносною. Але не варто применшувати можливості противника, адже ці кораблі ще досі у флоті держави-агресора.

Як уразили "Павла Державіна"

Вважається, що він міг підірватися на міні. Це могло статися на зовнішньому рейді Севастополя. У Військово-морських силах України кажуть, що міна була російською.