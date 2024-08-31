Запевняв, що співпрацює з контррозвідкою Франції: відомі деталі допиту Павла Дурова

Кілька днів тому французькі правоохоронці допитали засновника Telegram. У ЗМІ розповіли, про що говорив Павло Дуров.

29 серпня російського мільярдера відпустили з-під варти. Він покинув будинок суду у Парижі у супроводі охоронців та на приватному авто. Для того, щоб вийти на волю, Дуров мав сплатити заставу у розмірі 5 мільйонів євро.

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Що сказав Дуров слідчим

Під час допиту Дуров заявив слідчим, що підтримував зв'язок із працівниками Головного управління внутрішньої безпеки Франції (DGSI). Зокрема, він мав зустріч із ними у Дубаї.

Крім того, він розповів, що у рамках боротьби з тероризмом відкрив офіційний канал зв’язку з DGSI з гарячою лінією та спеціальною електронною поштою.

Також Дуров висловив готовність до співпраці з французькими правоохоронними органами та надав їм свій мобільний телефон з кодом доступу.

Цю інформацію у ЗМІ ні Дуров, ні французьке слідство не коментували.

Нагадаємо, що бізнесмена затримали в аеропорту Парижа 24 серпня. Згодом йому висунули звинувачення у 12 злочинах, зокрема розповсюдженні наркотиків, шахрайстві, зберіганні порноконтенту, відмиванні грошей тощо. Це пов'язано з тим, що месенджер Telegram не має модерації.