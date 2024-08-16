Вдосвіта в тимчасово окупованому Бердянську пролунав потужний вибух. Очільниця міської військової адміністрації заявила, що могли ліквідувати колаборанта Павла Іщука.

Він був квазізаступником "мера" Бердянська із зовнішньої, внутрішньої політики та масових комунікацій. В Україні його засудили за колабораційну діяльність.

Дивіться також Псевдополітологи орбіти Медведчука: хто з ФСБ курував замах на Буданова, – розслідування

У Бердянську могли підірвати колаборанта Іщука

Враховуючи об'єктивні причини, пов'язані з окупацією міста, наголошуємо, що інформація може уточнюватись,

– заявила очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

Вона також пояснила, що у травні 2023 року Жовтневий районний суд міста Запоріжжя заочно визнано винним Павла Іщука у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 111-1 кримінального кодексу України, тобто за добровільне зайняття громадянином України посади, пов'язаної з виконанням функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі – в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Також йому призначили покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних, комунальних підприємствах, установах, організаціях будь-якої форми власності та в органах, що надають публічні послуги, строком на 15 років, з конфіскацією всього майна.