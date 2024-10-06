Герою навіки 24: на війні загинув захисник з Рівненщини Павло Новак
Джерело:Вербська громада
Під час виконання бойового завдання на фронті загинув Павло Новак. Захиснику з Рівненщини навіки 24 роки.
Про втрату повідомили у Вербській громаді. Герой був на захисті країни від початку повномасштабного вторгнення.
Дивіться також "Без батька залишилось двоє донечок": на Донеччині загинув військовий з Львівщини
Загинув захисник з Рівненщини
Війна продовжує забирати найкращих доньок та синів України. Так, під час виконання бойового завдання 4 жовтня 2024 року загину Павло Новак.
Павло Новак / Фото Вербський ліцей
Герой родом з Вербської громади Рівненської області. Павлу було лише 24 роки, мав звання молодшого сержанта. У громаді, звідки родом захисник, оголосили жалобу за загиблим воїном.
Немає таких слів, які б зараз могли підтримати родину Героя. Розділяємо біль важкої втрати разом із рідними та близькими загиблого воїна. Російський агресор нищить цвіт нації, забираючи життя молодих. У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного Сина України,
– висловили співчуття у громаді.
Павло Новак загинув на фронті / Фото Вербської громади
Висловили співчуття і на сторінці Вербського ліцею, де навчався Павло. Там згадали захисника, як щирого, товариського, доброго і відповідального. Під час навчання вчителі його лагідно називали "Павліком", а у пам'яті своїх однокласників він назавжди залишиться надійним товаришем.
Загиблий Герой Павло Новак / Фото з мережі
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Світла і вічна пам'ять!