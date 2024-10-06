Герою навіки 24: на війні загинув захисник з Рівненщини Павло Новак

Під час виконання бойового завдання на фронті загинув Павло Новак. Захиснику з Рівненщини навіки 24 роки.

Про втрату повідомили у Вербській громаді. Герой був на захисті країни від початку повномасштабного вторгнення.

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Загинув захисник з Рівненщини

Війна продовжує забирати найкращих доньок та синів України. Так, під час виконання бойового завдання 4 жовтня 2024 року загину Павло Новак.



Павло Новак / Фото Вербський ліцей

Герой родом з Вербської громади Рівненської області. Павлу було лише 24 роки, мав звання молодшого сержанта. У громаді, звідки родом захисник, оголосили жалобу за загиблим воїном.

Немає таких слів, які б зараз могли підтримати родину Героя. Розділяємо біль важкої втрати разом із рідними та близькими загиблого воїна. Російський агресор нищить цвіт нації, забираючи життя молодих. У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного Сина України,

– висловили співчуття у громаді.



Павло Новак загинув на фронті / Фото Вербської громади

Висловили співчуття і на сторінці Вербського ліцею, де навчався Павло. Там згадали захисника, як щирого, товариського, доброго і відповідального. Під час навчання вчителі його лагідно називали "Павліком", а у пам'яті своїх однокласників він назавжди залишиться надійним товаришем.



Загиблий Герой Павло Новак / Фото з мережі

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Світла і вічна пам'ять!