Без батька залишився син: на Луганщині загинув 40-річний воїн з Чернігівщини
На фронті загинув 40-річний Павло Пархоменко. Герой захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.
24 Канал пише з посиланням на Сосницьку громаду, що військовий загинув у Луганській області.
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Що відомо про трагедію на Чернігівщині
На жаль, 18 листопада 2024 року, військовий загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині,
– розповіли у громаді.
Військовий з 2002 по 2003 рік – проходив строкову військову службу. У 2014 – 2015 роках брав участь в антитерористичній операції на території Луганської та Донецької областей.
Коли почалось повномасштабне вторгнення, у лютому 2022 року, знову став на захист України.
У Героя залишилися батьки, дружина, син та сестра.
Вся Сосницька громада висловлює співчуття сім'ї та всім рідним військового. Вічна пам'ять і слава Герою!
– сказали у громаді.
Що відомо про Павла Пархоменка
Павла Пархоменко родом з села Вільшане, що у Сосницькій селищній громаді Корюківського району Чернігівської області.
Він народився 26 березня 1984 року. Навчався спочатку у Вільшанській школі, згодом здобув освіту електромонтера в Чернігівському ПТУ №1.
Після АТО працював у ТОВ "Виробничо-будівельна компанія" Містобуд" у Києві. Проте мирне життя бійця знову перервала війна у 2022 році.
24 Канал щиро співчуває рідним та близьким Героя. Вічна та світла пам'ять захиснику.