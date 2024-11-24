Без батька залишився син: на Луганщині загинув 40-річний воїн з Чернігівщини

На фронті загинув 40-річний Павло Пархоменко. Герой захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.

24 Канал пише з посиланням на Сосницьку громаду, що військовий загинув у Луганській області.

Дивіться також Назавжди 32: на війні загинув військовий зі Львівщини Юрій Бій

Що відомо про трагедію на Чернігівщині

На жаль, 18 листопада 2024 року, військовий загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині,

– розповіли у громаді.

Військовий з 2002 по 2003 рік – проходив строкову військову службу. У 2014 – 2015 роках брав участь в антитерористичній операції на території Луганської та Донецької областей.

Коли почалось повномасштабне вторгнення, у лютому 2022 року, знову став на захист України.

У Героя залишилися батьки, дружина, син та сестра.

Вся Сосницька громада висловлює співчуття сім'ї та всім рідним військового. Вічна пам'ять і слава Герою!

– сказали у громаді.

Що відомо про Павла Пархоменка

Павла Пархоменко родом з села Вільшане, що у Сосницькій селищній громаді Корюківського району Чернігівської області.

Він народився 26 березня 1984 року. Навчався спочатку у Вільшанській школі, згодом здобув освіту електромонтера в Чернігівському ПТУ №1.

Після АТО працював у ТОВ "Виробничо-будівельна компанія" Містобуд" у Києві. Проте мирне життя бійця знову перервала війна у 2022 році.

24 Канал щиро співчуває рідним та близьким Героя. Вічна та світла пам'ять захиснику.