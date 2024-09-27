Сутичка між п'яним топпосадовцем НБУ і військовим: у Нацбанку відреагували

У Києві стався конфлікт між білоруським добровольцем Андрієм Трацевським та топпосадовцем НБУ Павлом Полярушем. Національний банк розпочав власну перевірку після інформації про сутичку.

Про це 24 Каналу повідомили у пресслужбі НБУ. Після перевірки та даних від правоохоронців у Нацбанку пообіцяли "ухвалити відповідні рішення".

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У Національному банку України зазначили, що проводить внутрішнє розслідування у зв'язку з інцидентом за участю одного зі своїх співробітників. У банку підкреслили, що інцидент не був пов'язаний з професійними обов'язками працівника і стався в неробочий час.

У зв'язку з ситуацією, що склалася, НБУ звернувся до правоохоронних органів для збору точної інформації щодо обставин події. Наразі триває розслідування, ініційоване за дорученням Голови Національного банку.

За результатами цих заходів Правління Національного банку розгляне встановлені факти та ухвалить відповідні рішення,

– наголосили в Нацбанку.

До слова, інцидент між топпосадовцем НБУ Павлом Полярушем та білоруським добровольцем Андрієм Трацевським з позивним "Безсмертний" трапився 26 вересня на території паркувального майданчика одного з київських ЖК. Попередньо, зі слів військового, водій Lexus спровокував конфлікт, почав кидатися у бійку та погрожував застосуванням зброї.

У відповідь на це військовий вдарив чоловіка та розпилив газовий балончик. Поліцейські одразу прибули на місце, розборонили учасників конфлікту та склали адміністративні протоколи та зареєстрували 2 кримінальних провадження.